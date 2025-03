Unlimitednews.it - Acquirente Unico, Moles “Pronti a contrastare la povertà energetica”

ROMA (ITALPRESS) – “Il concetto di ‘’ diventa importantissimo al fine della individuazione del ‘cliente vulnerabile’ e della definizione delle relative politiche. Il recepimento della Direttiva diventa, dunque, un passaggio delicatissimo e fondamentale per la definizione delle prossime politiche a tutela delle categorie più deboli”. Lo ha detto Giuseppe, Amministratore delegato di, durante l’audizione sulla Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2024, presso la Commissione “Politiche dell’Unione Europea” della Camera dei Deputati.“La norma europea – ha sottolineato – insiste molto anche sulla responsabilizzazione dei consumatori, con la creazione di sportelli unici per l’assistenza tecnica, amministrativa e finanziaria in materia di efficienzae di meccanismi extragiudiziali per la risoluzione delle controversie.