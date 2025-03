Brindisireport.it - Acquedotto Pugliese, lavori in tre comuni: sospensioni idriche

Leggi su Brindisireport.it

in questi giorni sta effettuando interventi per il miglioramento del servizio e riguardano tredel Brindisino. Iconcernono l'installazione di nuove opere acquedottistiche e si svolgeranno tutti martedì 1 aprile 2025. A San Michele Salentino, per consentire.