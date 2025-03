Laspunta.it - Acqua pubblica: La conferenza dei sindaci, a maggioranza, azzera tutti i contenziosi con Acea

Si è svolta ieri pomeriggio la riunione delladeidell’Ato 5 di Frosinone, convocata per le ore 15.30 dal presidente dell’Ente d’Ambito, Luca Di Stefano.L’assemblea, che si è riunita in modalità mista, sia con la presenza deipresso il salone consiliare dell’Amministrazione provinciale e sia in collegamento in remoto (51 comuni presenti, pari a 320.111 abitanti), ha approvato agli indirizzi per la conciliazione con il Gestore del Servizio idrico integrato,Ato 5.Sul punto ha relazionato il dirigente responsabile dell’Egato, ing. Luigi Urbani, riassumendo le vicende legate aiche si sono sviluppati negli anni tra Egato 5 e Gestore del servizio idrico.Lo stesso percorso di conciliazione, il cui lavoro è stato svolto da un apposito Tavolo composto dai delegati dei due enti, si è sviluppato in due momenti: dal 2018 al 2019 e poi dal 2023 al 2025 per adeguare la prima ipotesi conciliatoria a più recenti pronunciamenti giudiziari intervenuti.