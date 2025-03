Dayitalianews.com - Acireale, scoperta un officina rudimentale per la fabbricazione di armi, arrestato 33enne

I Carabinieri della Stazione di, sono riusciti a scoprire che una casa di campagna nella frazione Acese di Pennisi era stata di fatto adibita a magazzino di stoccaggio di oggetti rubati. Il proprietariodel posto, già noto per essere già stato coinvolto in atre vicende giudiziarie, aveva organizzato unaper l’alterazione di, in modo da renderle capaci di sparare e quindi altamente letali, nonché adibito un locale a laboratorio per l’essiccazione di marijuana.Ad esito del blitz dei Carabinieri di, supportati dai colleghi della Compagnia di Intervento Operativo del 12° Reggimento “Sicilia”, ilè stato, e tutto quanto di illecito occultato in casa sequestrato.Una volta entrati, i militari hanno notato che, un capanno in lamiera era stato di fatto adibito ade sul banco da lavoro, si trovavano delle pistole, originariamente con funzionamento “a pallini” ma modificate in modo tale da poter sparare colpi d’arma da fuoco e quindi molto pericolose.