Acconto Irpef con le vecchie aliquote, l’errore del Governo costa 250 milioni

Iltenta di rimediare a un pasticcio legislativo che rischiava di far lievitare il conto fiscale perdi contribuenti. Un cortocircuito normativo, nato dalla combinazione traregole e riforme annunciate con troppa leggerezza, ha portato a un errore di fondo: calcolare gli acconti con criteri ormai fuori corso. Dopo giorni di polemiche, il Ministero dell’Economia si è deciso a intervenire, promettendo un correttivo in tempi utili. Un’aggiustatina che costerà circa 250, necessaria per evitare che lavoratori e pensionati si trovino a prestare soldi allo Stato senza nemmeno saperlo.Acconti: il Mef prova a rimettere ordineLa crepa si è aperta con la pubblicazione delle istruzioni al modello 730/2025. Nonostante l’a tre scaglioni fosse stata confermata dalla Legge di Bilancio, il sistema di calcolo degli acconti continuava a usare lo schema a quattro