Anteprima24.it - Accoltella la madre, 16enne arrestato: accusato di tentato omicidio

Tempo di lettura: 2 minutiDovrà rispondere diildi Camigliano (Caserta) che hato la propriacolpendola più volte al torace e alla spalla. Il minore è statodai carabinieri e condotto al centro per la giustizia minorile di Napoli – Colli Aminei. Dalle indagini svolte dai carabinieri, è emerso che il giovane avrebbe preso dalla cucina un coltello, e per futili motivi avrebbe aggredito lacon almeno tre fendenti. I carabinieri sono intervenuti dopo che nella notte, intorno alle 2, una donna aveva bussato al citofono della Stazione dell’Arma di Pignataro Maggiore, riferendo che nel vicino centro di Camigliano un giovane aveva appenato la. L’operatore della Centrale Operativa di Capua, al quale la chiamata era stata automaticamente trasferita, in pochi minuti ha inviato sul posto due pattuglie del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Capua e della Stazione di Pignataro, già in strada per servizi di controllo del territorio.