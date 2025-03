Ilfattoquotidiano.it - Abusi su una 14enne nel bagno di una stazione nel Salento: arrestato coetaneo

Un 15enne è statocon l’accusa di aver violentato una quattordicenne neldellaferroviaria di Maglie, nel. Stando alla ricostruzione della procura per i minori di Lecce, la vittima era arrivata sul posto perché il suo fidanzatino le aveva dato precedentemente appuntamento. Ma, una volta sul luogo, sarebbe stata abusata neldal 15enne mentre il fidanzato – anche lui indagato – aspettava in un locale adiacente.I fatti sono avvenuti a fine luglio dello scorso anno e, a fine agosto, si era scoperto che in due erano finiti sotto inchiesta. Ora il quindicenne è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare con l’accusa di violenza sessuale aggravata in concorso, emessa dalla giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i minori di Lecce su richiesta del procuratore per i minorenni Simona Filoni e della pubblico ministero Paola Guglielmi.