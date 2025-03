Unlimitednews.it - Abi Innovation Awards, a Bper Banca il premio innovazione per Cyber Security

Leggi su Unlimitednews.it

MILANO (ITALPRESS) – È stato consegnato questo pomeriggio al Forum Lab di Milano, nel corso della cerimonia degli ABI2025, ilper laa Adelaide Mondo, Responsabile Lending diCorporate & Investment Banking. A essere premiato è il progetto “-START4.0 E UNIPOL: una partnership a sostegno della sicurezza informatica delle imprese”.In un contesto in cui laè diventata un fattore strategico abilitante, il Gruppo, Unipol e Start4.0, uno degli otto Centri di Competenza ad alta specializzazione riconosciuti dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, hanno infatti sottoscritto di recente un Accordo per sostenere le imprese interessate a tutelarsi contro i severi rischi di.Si tratta del primo servizio integrato per sviluppare le imprese italiane in ambito “Governance”, migliorandone la competitività e creando a loro supporto una filiera virtuosa.