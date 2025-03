Zonawrestling.net - Abbiamo aspettato tanto questa categoria femminile in AEW

Leggi su Zonawrestling.net

Probabilmente vi sareste aspettati un pezzo sullo spike infilzato sulla schiena di Jon Moxley lo scorso mercoledì. Era una idea, ma pensare di dare fin troppo spazio ad uno spot che ha catalizzato l’attenzione a discapito di qualcosa di meglio mi sembrava ingeneroso nei confronti di quanto sta accadendo in AEW. Qualcosa che non può passare sotto traccia e che non può essere oscurato da un evento orrendo sia da vedere che da pensare di fare. Continuo infatti a ritenere che questo Jon Moxley, da ormai due anni, sia più un malus che un bonus per una qualsiasi compagnia. Il titolo di questo articolo dice, forse tutto. Era l’inverno del 2021 quando Tony Khan annunciò di essere pronto a dare alladi coppia un 2022 da sogno. Non l’avuto. E neanche il 2023. Qualcosa ha iniziato a muoversi nel 2024 quando al timone delle storie sono passati RJ City e Stokely Hathaway.