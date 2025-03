Sport.quotidiano.net - A2, il coach biancoblù può contare su più rotazioni rispetto a un anno fa. Domenica si va a Udine. Fortitudo, i playoff in cinque tappe. Ma Caja stavolta viaggia a forza 8

Corsa ai. È ufficialmente iniziato il rush finale della regular season di A2, con ladiAttilio, quarta in graduatoria e reduce dai brindisi casalinghi contro Milano e Nardò, che si appresta alla trasferta dialle 18 in quel dicon nuove mire.sono infatti le gare rimanenti e, con Rimini seconda a 2 sole lunghezze di distanza (i romagnoli h2 partite in meno e il 19 aprile ci sarà lo scontro diretto al PalaDozza), gli stimoli certo non mancano. Dandovirtualmente promossa nella massima serie salvo cataclismi sportivi, secondo posto uguale fattore campo fino alla finale, che da queste parti significherebbe titillare il lato emotivo e agonistico dei. E non è poco. Fermo restando, come più volte sottolineato da, che ci sono anche gli avversari e gli avversari al PalaDozza spesso si spendono di più data la cornice.