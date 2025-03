Ilrestodelcarlino.it - A14, raccordo di Casalecchio chiuso per incidente, lunghe code. Il traffico in tempo reale

Bologna, 26 marzo 2025 –questa mattina nel tratto bolognese dell’A14 in cui è rimasto coinvolto un camion:un tratto deldi, tra il bivio per la A14 Bologna-Taranto e Bolognaverso la A1 Milano-Napoli.Lo schianto è avvenuto al km 9 sulla A14, oltre al mezzo pesante non sono coinvolti altri veicoli. Per questo motivo si registrano sulla A14 tra Castel S.Pietro ed il bivio con ildiverso la A1 6 km di coda in aumento. Ripercussioni anche sulla A13 Bologna-Padova con 3 km di coda a partire da Bologna Interporto. Segui ilinConsigli per chi viaggia A chi viaggia verso Firenze, Autostrade per l’Italia consiglia di uscire a Bologna Borgo Panigale oppure uscire ad Arcoveggio sulla A13 e rientrare adpercorrendo la Tangenziale di Bologna.