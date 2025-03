Lanazione.it - A Subbiano e Capolona attivo il “Punto Digitale Facile” gratuito per i cittadini con la Misericordia di Subbiano

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 26 marzo 2025 – La Confraternita didiha aperto aun. Un progetto della Regione Toscana, con il paternariato dei due comuni, gestito dalladicon il suo personale di volontari, formato appositamente aiutare i, in particolare gli anziani e le persone vulnerabili, a utilizzare le nuove tecnologie e i servizi online in modo indipendente tramite computer e sempre più spesso tramite cellulare. Ilenia Montagni Governatore della Confraternita didi: “Si tratta di undove si può ricevere assistenza e aiuto e formazione gratuita per accedere a tutte le piattaforme digitali della pubblica amministrazione, istituti bancari e non solo. Facciamo degli esempi: voglio imparare a prenotarmi da solo le visite specialistiche o le analisi del sangue? Come farmi lo speed da solo e come lo gestisco nelle piattaforme? Come gestisco la tessera sanitaria e la carta d'identità elettronica? Come posso accedere al sito dell'Inps per stampare il cedolino della pensione, verificare delle domande che ho fatto, tipo assegno di accompagnamento o altro? Come posso guardare da solo sul telefonino i referti delle mie analisi del sangue? Come posso fare un bonifico bancario? Come posso fare un pagamento PagoPA? Sono tante domande che ci vengono fatte ogni giorno.