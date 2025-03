Quifinanza.it - A rischio povertà un quarto degli italiani, chi sono i più colpiti

Leggi su Quifinanza.it

L’Istat ha diffuso un rapporto che combina dati del 2023 e del 2024 per calcolare ildi esclusione sociale ein Italia. Lo scorso anno ricadeva in questa categoria il 23,1% della popolazione, in crescita rispetto al 22,8% del 2023. I redditiaumentati in termini nominali, del 4,2%, ma al netto dell’inflazionein realtà diminuiti dell’1,6%.Ildied esclusione sociale si calcola sommando tre categorie di famiglie. Quelle adi(18,9%). Quelle in condizione di grave deprivazione materiale (4,6%). Quelle a bassa intensità di lavoro(9,2%). Ciperò importanti differenze tra diverse condizioni sociali e familiari in questi dati.Famiglie ricche e famiglie povere: dipende dai figliIl primo fattore che determina ildie di esclusione sociale in Italia è il numero di componenti del nucleo familiare.