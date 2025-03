Panorama.it - A Riad intesa tra Russia e Ucraina: «Sì alla tregua nel Mar Nero». Ma restano molti dubbi

Leggi su Panorama.it

Dopo tre giorni di trattative separate in Arabia Saudita, gli Stati Uniti hanno favorito un’traper interrompere le ostilità almeno nel Mar. I termini dell’accordo devono ancora essere finalizzati, come dimostrano le differenze presenti nei due comunicati diffusi. Tuttavia, se lamarittima venisse confermata e attuata, riportando in vita l’sul grano del 2022 (poi abbandonata nel 2023), si potrebbero salvare numerose vite e aprire uno spiraglio per un cessate il fuoco più ampio, e successivamente una soluzione stabile e duratura.I negoziati asono andati avanti per tre giorni, con gli americani che hanno incontrato prima la delegazione, poi quella russa, e ancora una volta quella. La complessità del processo è emersa ieri mattina, quando Vladimir Chizhov, vice del Comitato per la difesa e la sicurezza russo, ha dichiarato a Interfax: «Anche il fatto che si siano incontrati per 12 ore per concordare una dichiarazione comune, che poi non è stata adottata per la posizione di Kiev, è molto indicativo».