Iodonna.it - A quasi 62 anni, l'attrice è il riferimento indiscusso dello stile ultra chic à la parisienne

Leggi su Iodonna.it

Chi è stata l’ospite più affascinante dell’evento The Art of Nudo di Pomellato? Senza dubbio l’francese Philippine Leroy-Beaulieu, icona assoluta della bellezza à laprossima a compiere 62(è nata il 25 aprile). “Emily in Paris”, confermata la quinta stagione: l’annuncio di Lily Collins X Philippine Leroy-Beaulieu all’evento di PomellatoNon solo Sharon Stone e Demi Moore.