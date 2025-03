Ilfattoquotidiano.it - A Potenza il primo TEDx in un carcere italiano, tra i dieci relatori anche due detenuti. Il tema? Il tempo

Il, una dimensione che accomuna tutti, ma che assume significati diversi a seconda del contesto. Ancora di più all’interno di un penitenziario. E’ su questoche si sono confrontatispeaker nelorganizzato in unin Italia. E’ successo alla Casa Circondariale di, grazie all’iniziativa di un gruppo di giovani under 30 e realizzato con il supporto della Fondazione Eni Enrico Mattei, Fondazione Carical, FondazioneFutura, ha visto la piena collaborazione della direzione dele l’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo. Tra idueche hanno raccontato la loro esperienza dietro le sbarre. “All’interno delilpare dilatarsi – hanno spiegato gli organizzatori – aprendo spazi per la riflessione e l’introspezione.