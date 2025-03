Laspunta.it - A Palazzo Caetani la mostra di Umberto Agosti

Leggi su Laspunta.it

È stata inaugurata domenica mattina a, alla presenza del sindaco Valentino Mantini e dell’assessore alla cultura Maria Innamorato, lapersonale di pittura dell’artista.Nato a Cisterna nel 1931, dove ha vissuto fino all’età di vent’anni, compresi gli eventi bellici e il rifugio nelle grotte,ha seguito gli studi classicindo sin da giovane una particolare propensione e sensibilità non solo per l’arte ma anche per la musica. L’inaugurazione delladel pittoreDa autodidatta ha prodotto un considerevole numero di opere di genere diverso dedicandosi alla lavorazione del legno, alla pittura su tela e cartoncino, alla realizzazione di schizzi e bozzetti. Partendo dal restauro anche di opere originali di importanti artisti, si è poi dedicato alla personale produzione pittorica.