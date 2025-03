Terzotemponapoli.com - A. Paganin: Inter-Bayern decisiva, Napoli con più velocità

Leggi su Terzotemponapoli.com

Premi per la volata finale dell’L’si prepara alla fasedella stagione con un incentivo in più. La società ha fissato dei premi per i giocatori, un riconoscimento che, secondo l’ex calciatore Antonio, rappresenta “una buona spinta, una carica ulteriore”.venuto ai microfoni di TMW Radio durante la trasmissione Maracanà,ha sottolineato l’importanza di questi incentivi. “Vedi materializzati i tuoi sforzi, le tue idee, la volontà di mettersi a disposizione. Quando la società fa certe valutazioni, le fa a ragion di logica”, ha aggiunto, evidenziando il valore motivazionale di queste ricompense., la sfida colcome spartiacqueL’sogna in grande, con Hakan Calhanoglu che ha dichiarato di voler vincere la Champions League e il Pallone d’Oro.