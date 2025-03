Ilgiorno.it - A Milano 4.570 euro a settimana per un bilocale: esplosione degli affitti brevi durante la Design Week

– Mancano pochi giorni allae chi arriva in città sembra pronto a spendere qualsiasi cifra per accaparrarsi un tetto sopra la testa. I canoni medili per un affitto breve, che nel capoluogo sono normalmente già altissimi, hanno raggiunto cifre inedite: per unarredato il prezzo è passato da 1.530 a 4.570, pari a un aumento di quasi il 200 per cento. Per ladell’evento, dal 7 al 13 aprile, praticamente non ci sono più alloggi disponibili, neanche cercando in periferia o nell’hinterland. La fotografia della situazione è stata elaborata dal Centro Studi Abitare Co. e rileva il sintomo di una città il cui mercato immobiliaree non – è estremamente volatile. In cui ogni evento, come le Olimpiadi-Cortina del 2026, ha un impatto significativo sull’offerta di alloggi e quindi dei prezzi per residenti e turisti.