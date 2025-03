Avellinotoday.it - A lezione di diritti umani: a Calitri si presenta il progetto Ri-Scopriamoci!

Leggi su Avellinotoday.it

Un’opportunità unica per circa 250 ragazze e ragazzi delle scuole secondarie di primo grado e delle scuole primarie, in 11 Comuni della provincia di Avellino e in 4 della provincia di Foggia. 19 classi di quattro istituti scolastici in una serie di laboratori non formali sui. Una.