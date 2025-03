Metropolitanmagazine.it - A Lainate esplosione nella fabbrica Perfetti: incendio devasta la fabbrica

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Nelle ultime ore è stato segnalato un, nello specifico nell’azienda alimentare. La grossa colonna di fumo è visibile dall’autostrada e da tutta l’area nord di Milano. A recarsi sul posto, in via Clerici 30, i Vigili del Fuoco di Saronno e Milano. L’sarebbe nato dell’impianto dellaVan Melle, che ha poi causato un’Lafa parte di un gruppo italo-olandese specializzatoproduzione e distribuzione di confetteria, caramelle e gomme da masticare. Del gruppo sappiamo che è nato nel 2001, dopo che l’italianaha acquisito la maggioranza azionaria dell’olandese Van Melle. Attualmente l’azienda ha oltre 18 mila dipendenti, e 33 stabilimenti produttivi in tutto il mondo.