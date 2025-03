Formiche.net - A Gaza i palestinesi si rivoltano contro Hamas

La popolazione palestinese diè stanca di un anno e mezzo di guerra e cala la fiducia nei confronti delle fazioniche con la strage del 7 ottobre in Israele hanno provocato il conflitto spingendo lo Stato ebraico ad intervenire in modo definitivole milizie armate. Si sono svolte questo pomeriggio manifestazioni di protestada parte dei cittadini dinella zona di Beit Lahya, nella parte nord della Striscia. Lo ha annunciato per prima la Tv satellitare “al Arabiya”. Circolano inoltre sui social media diversi video che riprendono la protesta nella quale i manifestanti hanno chiesto al gruppo islamico di rinunciare alllo diper consentire alla popolazione di vivere in pace.I manifestanti hanno chiesto la fine delle sofferenze sempre più gravi per la popolazione civile e hanno ritenutoresponsabile delle condizioni catastrofiche in cui versano i civili nella Striscia di