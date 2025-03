Ilgiorno.it - A Cologno Monzese si parla di futuro: CEM porta la sostenibilità a scuola

Si intitola "Parliamo insieme di" l’evento organizzato da CEM Ambiente, in collaborazione con il Comune die gli Istituti Superiori Leonardo da Vinci e Falck, che si terrà il prossimo 11 aprile 2025, dalle ore 10 alle 12,30, nell’Auditorium delladi. Un appuntamento dedicato a studenti, insegnanti ma non solo, pensato per approfondire temi cruciali come, intelligenza artificiale, turismo responsabile, fast fashion e riciclo degli abiti usati e molto altro. L’iniziativa, che potrà essere seguita anche in streaming (con iscrizione), vedrà la partecipazione di esperti e divulgatori che offriranno spunti di riflessione su come costruire unpiù sostenibile e consapevole. Dopo i saluti istituzionali del Presidente di CEM Ambiente Alberto Fulgione, del Sindaco diStefano Zanelli e dei Dirigenti scolastici Graziella Ercoli e Daniele Laurente Di Biasio, il content creator di Geopop Stefano Gandelli guiderà questo viaggio nella, moderando gli interventi di esperti e divulgatori e delle loro riflessioni di grande attualità.