A che ora lo sci alpino oggi in tv: startlist gigante maschile Sun Valley, programma, streaming

Siamo giunti alle ultimissime battute delle Finali della Coppa del Mondo di sci2025 in corso di svolgimento a Sun(Idaho, Stati Uniti). Dopo aver assistito alle prove veloci, ed alfemminile nella giornata di ieri,è la volta dellatra le porte larghe, per un’altra gara che ci regalerà grande spettacolo.Quale sarà ilodierno? Ilvedrà la prima manche alle ore 16.30 mentre la seconda scatterà alle ore 19.00. In palio solamente il successo di tappa, dato che a livello di Sfera di Cristallo e Coppa di specialità tutto è già ampiamente deciso e definito.Marco Odermatt ha chiuso i conti nella graduatoria dicon 500 punti contro i 394 di Henrik Kristoffersen ed i 346 di Alexander Steen Olsen. Quarto Loic Meillard con 334, quinto Lucas Pinheiro Braathen con 291.