A Buoninfante il premio Prodotto dell’Anno | 12 mila consumatori votano i materassi e i cuscini bio

Il Gruppovince il prestigioso2025” nel settore “” con il materasso X Bio Graphene e il cuscino X-BIO Pillow Ceramic. Questo riconoscimento conferma l’impegno dell’azienda nell’offrire soluzioni all’avanguardia per il benessere e la qualità del sonno ed essere leader di settore per l’eccellenza e l’innovazione nel settore del riposo.Unche valorizza l’evoluzione diIl 2025 segna un nuovo traguardo per la gamma X-BIO: dopo il successo di X-BIO Circulife (Eletto2023), il primo materasso ecosostenibile realizzato con poliestere da bottiglie di plastica riciclate, e X-BIO Silver Ions (Eletto2024), il materasso antibatterico con rivestimento agli ioni d’argento per una protezione avanzata contro batteri e allergeni, Grupposi aggiudica un altro riconoscimento.