900 bambini senza pediatra il Fortore si mobilita | avviata la raccolta firme per la petizione popolare

Tempo di lettura: 2 minutiA seguito del pensionamento del Dott. Antonio Giuseppe Martucci,di libera scelta nel comprensorio Fortorino con studio anche a San Bartolomeo in Galdo, l’ASL BN non ha ancora provveduto a nominare un sostituto. Questa mancanza sta lasciando circa 900un servizio essenziale, generando un forte disagio tra le famiglie fortorine. Per questo motivo, è stataunaspontanea da parte dei genitori per sollecitare l’ASL a intervenire con urgenza. La, che ha già ottenuto un ampio consenso, potrà essere sottoscritta anche presso gli uffici comunali a partire da oggi e durante l’orario d’ufficio. Il Sindaco Carmine Agostinelli esprime pieno sostegno all’iniziativa: “Invito tutti i genitori diin età pediatrica a sottoscrivere la! Questa battaglia riguarda il diritto fondamentale alla salute dei nostri figli.