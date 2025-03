Danielebartocciblog.it - 5 Stelle d’Oro della Cucina Italiana 2025: grande successo in Campania

Un lungo serpentone colorato di chef e professionistiristorazione al 5, conclusosi ieri sera ad Amorosi (Benevento) nella splendida regione. Davvero un exploit di emozioni: unper la cerimonia, simbolo di qualità ed eccellenza nel panorama culinario, andata in scena nelle giornate del 24 e 25 marzopresso la suggestiva cornice dell’Hotel La Piana. Presenti al ‘patinato’ evento food personaggi illustriMade in Italy, ma anche personalità istituzionali e del territorio. Due giornate molto intense e ricche di ospiti. Che dire, un’occasione davvero unica per riunire intorno ad un tavolo svariati professionisti e rinomati player del settore provenienti da ogni angolo del pianeta. Dopo il pomeriggio ricco di iniziative e la cena di gala, andata in scena, nella prima serata (24 marzo) con un menù all’insegna delle tipicità sannite, la giornata di ieri ha riunito centinaia di chef e personalità di settore.