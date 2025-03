Unlimitednews.it - 42enne ferito in una sparatoria in pieno centro a Milano

(ITALPRESS) – Un uomo di 42 anni, di nazionalità cinese, è rimastoin unaavvenuta poco dopo la mezzanotte in corso Garibaldi, neldi. Secondo una prima ricostruzione, la vittima stava tornando a casa quando è stata avvicinata e aggredita da due persone. Dopo aver cercato di reagire e di darsi alla fuga, i due aggressori hanno esploso due colpi di arma da fuoco ad altezza d’uomo, colpendolo al volto e al collo.Soccorso dal 118 in codice rosso, ilè stato trasportato all’ospedale Niguarda, dove è stato operato per la rimozione di un frammento di proiettile conficcatosi nella nuca. L’uomo è sempre rimasto cosciente, non risulta in pericolo di vita e avrebbe ridi non conoscere i suoi aggressori.– foto IPA Agency –(ITALPRESS).Unlimited News - Notizie dal mondo