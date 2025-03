Lanazione.it - 26 marzo, a Firenze una serata speciale a teatro dedicata a Michela Murgia

, 262025 - Accabadora è uno dei più celebri e bei romanzi die uno dei libri più letti in Italia negli ultimi anni, vincitore del Premio Campiello 2010. La scrittrice racconta una storia ambientata in un paesino immaginario della Sardegna, dove Maria – interpretata da un’intensa ed elegante Anna Della Rosa all'età di sei anni viene data a fill’e anima a Bonaria Urrai, una sarta che vive sola e che all’occasione fa l’accabadora. La parola, di tradizione sarda, prende la radice dallo spagnolo acabar che significa finire, uccidere. Bonaria Urrai aiuta le persone in fin di vita a morire. Maria cresce nell’ammirazione di questa nuova madre, più colta e più attenta della precedente, fino al giorno in cui scopre la sua vera natura. È allora che fugge nel continente per cambiare vita e dimenticare il passato, ma pochi anni dopo torna sul letto di morte della Tzia.