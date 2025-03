Ilfoglio.it - 25 anni di Putin. Tutti i momenti più drammatici del suo governo

Il 26 marzo del 2000 Vladimirviene eletto per la prima volta al Cremlino. In un quarto di secolo esatto la Russia ha mutato forma consolidando il suo peso specifico sia come colosso commerciale sia dal punto di vista politico e militare, di pari passo con una deriva autoritaria sempre più evidente. L'ingresso al potere diarriva il 31 dicembre del 1999, con le dimissioni a sorpresa di Boris Yeltsin in diretta tv. Tre mesi dopo l'ex dirigente del Kgb e allora primo ministro, vince le elezioni presidenziali. Dopo una parentesi da primo ministro (sotto la presidenza del suo delfino Dmitrij Medvedev), nel 2012 ritorna al Cremlino. Per poi rimanerci anche dopo le elezioni del 2018 e quelle del marzo 2024, dove è riconfermato con l’87,86 per cento dei consensi e non pochi punti oscuri sulla dinamica del voto.