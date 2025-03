Oasport.it - 24 Ore Le Mans, il programma dell’edizione 2025

L’Automobile Club de l’Ouest (ACO) ha reso noto alcuni dettagli importanti deldella 93ma edizione della 24 Ore Le, competizione nuovamente valida come appuntamento del FIA World Endurance Championship. Come accaduto negli ultimi anni saranno due le settimane in cui si articolerà l’evento, la prima sarà caratterizzata dalle verifiche tecniche nel centro città e dai test collettivi di domenica 8 giugno.Il Pesage sarà venerdì 7 e sabato 8 presso ‘Place de la République’, al termine delle operazioni di tutte le auto si terrà una sfilata per le vie della località transalpina partendo da ‘Place du Jet d’Eau’. 30 auto verranno coinvolte, 19 iscritte alla competizione che commenteremo nella settimana seguente.Martedí 10 inizierà il vero week-end dopo il giorno di riposto che segue il test collettivo per tutti i protagonisti della 24 Ore di domenica 8.