Liberoquotidiano.it - 15enne suicida, la telefonata di Meloni alla madre: una storia atroce

Il telefono squilla. «Pronto?». «Pronto, Mirna. Sono Giorgia». Pensava fosse uno scherzo, e invece. Il 5 ottobre scorso, la figlia Dea, appena 15 anni, si èta «per motivi incomprensibili» sui quali si allunga l'ombra «di un utilizzo non corretto dei social». Lei, la, Mirna Mastronardi, il 7 marzo,vigilia della Giornata della Donna ha scritto una lettera al premier, che lunedì le ha telefonato. «Mi ha parlato - ha raccontato in un post su facebook la mamma - da donna, da figlia e da. E da premier di questo Paese. Ha ascoltato il mio pianto ed ha avuto per me parole di vicinanza e affetto, usando una umanità ed una delicatezza che mi hanno commossa». Mirna vive a Policoro, città della costa jonica materana, in Basilicata, ed è una donna molto conosciuta.