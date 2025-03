Lopinionista.it - 10Y Anniversary Collection, tributo ai modelli più iconici del brand

Leggi su Lopinionista.it

TBD Eyewear festeggia il suo decimo anniversario con una capsuleesclusiva, un’ode a dieci anni di eccellenza, lusso e design senza tempo. La 10Yè unaipiùdel, rivisitati con dettagli preziosi e un’attenzione straordinaria alla manifattura artigianale. Disponibile in edizione limitata, la collezione comprende solo 100 montature numerate, suddivise tra i duesimbolo di TBD Eyewear: il Welt e il Cord.Ogni montatura è pensata per i veri intenditori del lusso, unendo tradizione e modernità in un oggetto dal fascino senza tempo. La numerazione esclusiva incisa all’interno di ogni occhiale sottolinea la rarità e l’unicità del prodotto. Le aste sono impreziosite da un’anima in metallo visibile, simbolo di eleganza e precisione artigianale.