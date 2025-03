Sportnews.eu - Zverev e l’incredibile retroscena sulla finale di Melbourne

Il numero 2 al mondo sta provando a ritrovare la sua forma migliore dopo aver passato settimane molto difficili nell’ultimo periodoAlexander(Instagram)Tornare a raggiungere risultati importanti, dimenticandosi del numero 1 del ranking. Questo deve essere il mantra di Alexanderper poter ricominciare ad essere uno dei giocatori dominanti del circuito. Dopo lapersa contro Jannik Sinner agli Australian Open, infatti, il tedesco è entrato in un tunnel dal quale deve uscire al più presto per mantenere il suo status in questo 2025. Il ko diè stato traumatico non per il modo in cui è arrivato, ma per le speranze che il tedesco riponeva in quell’occasione, vista come la possibilità di vincere per la prima volta uno slam.e il crollo verticaleIl tedesco ha inanellato una serie di risultati negativi (Instagram)Di certo le prestazioni dell’attuale numero 2 del ranking sono precipitate dopo quella sconfitta e di certo, il tutto, può essere ricondotto a un contraccolpo psicologico.