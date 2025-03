Bergamonews.it - Zone rosse, controlli rafforzati dei carabinieri: un arresto e due allontanamenti

Bergamo.nelle aree a “vigilanza rafforzata”: une due. La scorsa settimana, idi Bergamo hanno fatto diversiad alto impatto, finalizzati in particolare al contrasto del degrado urbano nelle aree “a vigilanza rafforzata”, cioè le. Le operazioni hanno coinvolto di più pattuglie delle stazioni di Bergamo Alta, Bassa e del Nucleo Radiomobile, e i militari hanno controllato 33 persone ritenute d’interesse operativo, portando a une a due.Nel dettaglio, tra le persone controllate, dieci erano già note alle forze dell’ordine mentre due sono state allontanate: una in base all’ordinanza prefettizia del 27 febbraio 2025 riguardante le“a vigilanza rafforzata” e un’altra ai sensi dell’art. 9 del D.L. 14/2017, che disciplina le disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città.