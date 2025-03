Juventusnews24.com - Zirkzee Juve: l’olandese rimane un obiettivo nonostante l’esonero di Thiago Motta? Intanto il Manchester United ha preso una decisione

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24: l’attaccante resta in listadiilha fatto questa sceltaIlha in mente una rivoluzione estiva, con l’intenzione di cedere 10 giocatori per far lasciare spazio agli acquisti dettati dal tecnico Ruben Amorim. Come scritto dalEvening News, Sir Jim Ratcliffe e INEOS stanno valutando nuovi rinforzi per la rosa con giocatori a sua scelta, liberando risorse e denaro attraverso le cessioni.Tra i calciatori potenzialmente in uscita ci sono nomi altisonanti come Jonny Evans, Tom Heaton, Christian Eriksen, Victor Lindelof, Marcus Rashford, Antony, Jadon Sancho, Casemiro e Altay Bayindir. Inoltre, si sta valutando anche la cessione di Alejandro Garnacho, Kobbie Mainoo e Joshua, con quest’ultimo nei radar del calciomercatoera un pupillo di, ora condel tecnico italo-brasiliano la situazione potrebbe cambiare.