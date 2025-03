Lanazione.it - Zia e nipote morti nell’incendio, parenti dagli Usa per il riconoscimento

Montecatini Terme (Pistoia), 25 marzo 2025 – È toccato a dueprovenientiStati Uniti il doloroso compito di riconoscere Maria Teresa e Fabio Civale, zia escomparsi nel tragico rogo scoppiato per motivi accidentali nell’appartamento al secondo piano nel condominio in via Pistoiese 1, all’angolo con via Sardegna. Oggi, nelle sale dell’obitorio di Pistoia, il medico legale Stefano Pierotti, su disposizione del pubblico ministero Luigi Boccia, eseguirà l’autopsia sulla due salme, per stabilire con certezza le cause del decesso, anche se l’ipotesi più probabile appare l’asfissia per il fumo prodotto dalle fiamme. L’innesco accidentale potrebbe essere stata una sigaretta lasciata accesa, ma anche su questo punto dovrà fare chiarezza la squadra di polizia giudiziaria dei vigili del fuoco.