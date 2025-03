Zelensky | accordo nella giusta direzione

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

17.45 L'per fermare gli attacchi militari nel Mar Nero e sulle infrastrutture energetiche, mediato dagli Usa, è un passo. Così il presidente ucraino. "E' troppo presto per dire che funzionerà, ma questi sono stati gli incontri giusti, le decisioni giuste, i passi giusti", ha detto dopo i colloqui a Riad. "Faremo la nostra parte per attuare gli accordi", assicura. Ma no alla revoca delle sanzioni alla Russia. La tregua nel Mar Nero sarà monitorata da "terze parti" come la Turchia.