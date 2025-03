Ilnapolista.it - Zappi (presidente arbitri): «Marciniak è andato al Var e poi ha deciso, questo è importante»

AntonioAia (associazione italiana), è intervenuto a Radio Crc alla trasmissione “A Pranzo con Chiariello”.Di seguito le sue parole:«L’Aia deve essere una casa di vetro, come sempre lo è stata, al di là delle maldicenze e dei retropensieri. Noi dobbiamo lavorare sempre di più, affinché questa convinzione pervada integralmente tutto il monto del calcio.Sperimentazione in Coppa Italia? Questa tipologia di comunicazione è divisa in due parti: la proiezione delle immagini nei tabelloni dello stadio, in modo tale che chi è presente vedrà ciò che gli operatori al Var stanno visionando; e la spiegazione al pubblico da parte dell’arbitro della propria decisione. Quest’ultima è quella che è stata autorizzata per le fasi finali della Coppa Italia. In Inghilterra è già stato fatto e si tratta di un ampliamento della trasparenza del processo decisionale che porta alla conferma o meno della scelta assunta sul campo.