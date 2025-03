.com - Zaia: “Con la pista da bob di Cortina abbiamo in mano un pezzo di storia”

(Adnkronos) – “Il vero punto di svolta è stata la determinazione di averla voluta rifare qui, dove già esisteva lada bob più vecchia al mondo, costruita nel 1928. Ricordo che a un certo punto eravamo nel mezzo di un dibattito nel quale ci si proponeva di tutto. Da andare a Torino, dove c’è unaal sole e obsoleta che va demolita, o in giro per mezza Europa. Invece siamo riusciti a rivitalizzarla e orainundi, considerando che questa è l’ultima che verrà costruita per volere del Cio”. Luca, presidente della Regione Veneto, ha parlato così ad’Am, partecipando con il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini alla cerimonia di pre-omologazione dellada bob, skeleton e slittino delle Olimpiadi invernali del prossimo anno.