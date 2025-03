Metropolitanmagazine.it - Yuri, chi è il marito di Giulia Penna: “Stiamo insieme dal liceo ed è sempre bellissimo”

è sposata con ildal 2023, l’inizio della della storia d’amore risale all’adolescenza., infatti, aveva solo 15 anni quando ha trovato l’uomo della sua vita che ha sposato nel settembre del 2023 dopo ben 16 anni di fidanzamento. “Ho 32 anni,da 17. Ci siamo conosciuti allinguistico: io ero in prima e lui in quinta. È avvocato“, così, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera pochi mesi fa, aveva descritto la sua relazione con il. Di lui sappiamo dunque che è di professione avvocato ma poco altro si sa, essendo una personalità lontana dal mondo dello spettacolo e dei riflettori.e il primo incontro alcon ildi oggiDal primo incontro al, le classiche cotte adolescenziali che travolgono sentimentalmente i ragazzi, ad una storia d’amorepiù complice e fortificata nel corso degli anni, sino al matrimonio in chiesa.