Yulia, come va con Giglio dopo il GF: perché non era in studio

Due mesi fa hanno iniziato a circolare dei rumor spiacevoli suBruschi, che è stata accusata di aver passato una serata con un ex tentatore di Temptation Island (in realtà con loro c’erano tanti altri amici), tanto che l’ex gieffina è intervenuta al Grande Fratello e ha voluto tranquillizzare il suo Luca: “Amore va tutto bene, stai tranquillo, dicono falsità, ma nulla può scalfire il nostro sentimento. Siamo più forti di questo“.Da quel momento però le voci non si sono fermate, sono anche uscite delle foto della modella toscana con il suo ex Simone Costa (con il quale ha una causa in corso) però per San Valentino la Bruschi è rientrata nella casa e ha riabbracciato il suo compagno, non prima di aver fatto delle precisazioni: “A cena con il mio ex? Lui è una persona alla quale ho voluto bene.