Young Avengers | la serie ribattezzata Champions avrebbe trovato la sua sceneggiatrice

Leggi su Cinefilos.it

: lala suaRecenti indiscrezioni hanno affermato che laDisney+, originariamente concepita come film, è stata, e ora si apprende che il progettoancheuna. Secondo Nexus Point News, Rachna Fruchbom sarebbe infatti stata incaricata di scrivere lae presumibilmente ricoprirà il ruolo di showrunner/produttore esecutivo. Attualmente la Fruchbom scrive e produce esecutivamente Shrinking di Apple TV+ e in precedenza è stata co-produttrice esecutiva e scrittrice di And Just Like That. e Fresh Off The Boat. Ha anche lavorato a Parks and Recreation della NBC.Si ritiene che il roster dello show sia costituito da un mix di personaggi di entrambe le squadre.