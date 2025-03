Juventusnews24.com - Yildiz cambia ruolo? Novità con l’arrivo di Tudor sulla panchina della Juventus: cosa succederà da qui in avanti

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews24condida qui in, già a partire dalla sfida col GenoaL’esonero di Thiago Motta e il conseguente arrivo di Igorporterà con sé numerosimenti, anche e soprattutto a livello tattico.Tra chi potrebbe risentire maggiormente del cambio di guida tecnica potrebbe esserci Kenan, spremuto e adattato in più ruoli con Thiago Motta,dovrebbe schierarlo alle spallepunta (o delle punte) in posizione più centrale sperando possa incidere ancora di più, già a partire contro il Genoa.Leggi sunews24.com