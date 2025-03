It.insideover.com - Yemen, condivisi per sbaglio i piani di guerra Usa con The Atlantic. Che tace e acconsente

Un pasticcio del segretario alla Difesa Usa Pete Hegseth e del consigliere per la Sicurezza nazionale Mike Waltz o soltanto il primo dei trabocchetti tesi all’amministrazione Trump? Sta di fatto che ieri Theha rivelato un episodio tanto sorprendente quanto inquietante: il suo direttore, Jeffrey Goldberg, è stato accidentalmente aggiunto a una chat di gruppo su Signal che includeva nientemeno che il vice presidente JD Vance, il direttore della CIA John Ratcliffe, Mike Waltz, consigliere per la Sicurezza Nazionale e lo stesso Hegseth, capo del Pentagono. Il tema della conversazione? Le mosse strategiche nellaine altre questioni di sicurezza nazionale. Una svista che ha consegnato su un piatto d’argento a Goldberg uno scoop con pochi precedenti. Anche se le critiche a come questa notizia è stata data non mancano.