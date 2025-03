Ilgiorno.it - XXV Aprile, oltre la cerimonia ufficiale un “anno resistente“

Non solo unail 25con l’ex direttore della biblioteca del Senato Giuseppe Filippetta come oratore. Ma tante iniziative per l’80° anniversario della Liberazione. Pavia lancia “L’“. "Siamo partiti con un mese – spiega il vicesindaco Alice Moggi – Pensavamo di organizzare diversi eventi. La città ha risposto molto bene e abbiamo deciso di tenere aperto un calendario tutto l’". Dibattiti, orazioni, presentazioni di libri ma concerti, mostre e proiezioni cinematografiche si susseguirnei prossimi giorni. "Abbiamo pensato di dare forma al pensiero della Resistenza – aggiunge il sindaco Michele Lissia – e diffondere una cultura del ricordo. La ricorrenza degli 80 anni vorremmo fosse solo un punto di partenza per organizzare ognialmeno un mese".