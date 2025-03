Game-experience.it - Xbox, un video mostra il Game Hubs, una funzionalità che potrebbe essere più interessante del previsto

Microsoft ha svelato una nuova funzione chiamata, attualmente in fase di test nel programmaInsider. Questa funzione, apparentemente minore,invece avere un impatto significativo sull’ecosistema, avvicinandolo ulteriormente al mondo PC. Addentrandoci nello specifico della questione, iappaiono quando un giocatore seleziona un titolo,ndo informazioni come achievement, amici attivi in quel gioco e altresimili a quelle offerte da Steam.Come riportato da Windows Central, questa novità si inserisce in un contesto più ampio, in cui il colosso di Redmomd punta a un’integrazione più profonda tra console e PC gaming. Diversi rumor suggeriscono che l’azienda stia lavorando per avvicinaree Windows, con possibili sviluppi futuri che includeranno supporto per mod, contenuti generati dagli utenti e strumenti avanzati per la community.