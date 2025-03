Zonawrestling.net - WWE: Un tweet di Saraya apre alle speculazioni dei fan su un possibile ritorno

Negli ultimi anni, con l’avvento della AEW ci si diverte spesso a fare del “fantawrestling”, speculando su possibili addii da una federazione verso l’altra. Se nei primi anni, ovviamente, ci si immaginava tante Superstar WWE andare verso il nuovo lido, nell’ultimo periodo il trend si è quasi invertito e tra contratti in scadenza e mancanza di utilizzo spesso si ipotizza che alcune Superstar AEW possano fare rientro in WWE o trasferirsi per la prima volta alla corta di Triple H, un qualcosa già avvenuto con Andrade, Penta, Ricky Starks, prossimamente Rey Fenix e probabilmente anche Malakai Black. Nostalgia o altro?L’ultimo nome finito nel vortice del “fantawrestlingmercato” è quello di, conosciuta come Paige in WWE, che ormai non sale su un ring AEW da diverso tempo, esattamente dallo scorso 8 ottobre.