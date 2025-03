Zonawrestling.net - WWE: Road to WrestleMania 41, le scommesse premiano Cena, Uso e Flair

Le quote aggiornate per41 evidenziano i chiari favoriti nei match più attesi della WWE.secondo BetOnline, nel match per l’Undisputed WWE Championship, Johnè ora il favorito a -250 (2/5) contro il campione in carica Cody Rhodes, le cui quote sono a +170 (17/10). Le probabilità di vittoria disono del 71,4%, in aumento rispetto alle precedenti quote che lo vedevano favorito a -200.Jey Uso è il principale contendente per il World Heavyweight Championship, con quote di -800 (1/8) contro il campione Gunther, quotato a +425 (17/4). Sebbene le sue probabilità si siano leggermente ridotte rispetto all’apertura a -3000, Uso mantiene comunque una proiezione di vittoria dell’88,9%.Charlotteresta la favorita per riconquistare il WWE Women’s Championship, con quote attuali di -140 (5/7) contro il +100 (1/1) di Tiffany Stratton.