Zonawrestling.net - WWE: Rikishi commenta lo schiaffo di Jimmy Uso a Gunther

Leggi su Zonawrestling.net

Uso ha fatto un ritorno sorprendente a Monday Night RAW ieri sera. “Big Jim” si è riunito con suo fratello Jey Uso per la prima volta da luglio 2023, sconfiggendo Grayson Waller e Austin Theory in un match di coppia. Dopo l’incontro, il World Heavyweight Championha attaccato a sorpresa gli Usos, dando il via a una rissa.Quando “The Yeet Master” ha tentato di eseguire una spear, è inciampato subendo l’ira di “The Ring General”, finchélo ha costretto alla ritirata. Più tardi nel corso dello show,ha incoraggiato Jey nel backstage prima di sfidarea un match la prossima settimana. “Big Jim” ha schiaffeggiato sonoramenteper aver preso in giro la caduta di Jey a RAW., membro della WWE Hall of Fame e padre degli Usos, hato quanto è accaduto traUso e